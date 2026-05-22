Potenza-Balvano, bus attivi anche nel fine settimana per i lavoratori

Dal primo giugno saranno attivi anche nei fine settimana i collegamenti del trasporto pubblico locale tra Potenza e la zona industriale di Balvano, con particolare riferimento ai lavoratori turnisti dello stabilimento Ferrero.

La novità riguarda le giornate di sabato e domenica e rappresenta un adeguamento del servizio alle nuove esigenze produttive dell’azienda, che ha implementato le turnazioni sulle tre linee, introducendo attività anche in orario notturno e durante il weekend.

L’autorizzazione all’intensificazione della linea “Potenza – Zona Industriale di Balvano” è stata formalizzata dalla Direzione generale Infrastrutture della Regione Basilicata, dopo le interlocuzioni avviate con i soggetti interessati e la verifica delle necessità espresse dall’utenza.

“Abbiamo lavorato per dare un riscontro concreto all’istanza di tanti dipendenti e, pertanto, delle loro famiglie – dichiara il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe –. Il trasporto pubblico deve essere uno strumento realmente utile ai cittadini e capace di adattarsi anche alle trasformazioni del tessuto produttivo regionale. In questo caso era necessario intervenire per garantire continuità ai collegamenti nei giorni festivi e nelle fasce legate alle nuove turnazioni aziendali”.

L’estensione del servizio sarà effettuata dagli operatori già impegnati sulle tratte infrasettimanali, autorizzati ora a svolgere le corse anche nel fine settimana. Il provvedimento consentirà così di assicurare una maggiore copertura del servizio pubblico in una delle principali aree produttive della regione.

“Quando il mondo produttivo cresce e modifica la propria organizzazione – aggiunge Pepe – le istituzioni hanno il dovere di accompagnare questi cambiamenti con servizi adeguati. Garantire collegamenti efficienti significa sostenere il lavoro, ridurre i disagi per i pendolari e offrire risposte tempestive alle esigenze delle comunità e delle imprese”.