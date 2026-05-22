Meteo, caldo in aumento su Potenza: attese temperture oltre i 20°. Le previsoni

Alta pressione in graduale espansione sul Mediterraneo, comporta l’inizio di una fase caratterizzata da tempo stabile e soleggiato con temperature in progressivo aumento anche su Puglia, Molise e Basilicata.
Ma che tempo ci attende su Potenza?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 23 Maggio, avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 23°C, la minima di 11°C.
Domenica 24 Maggio avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 24°C, la minima di 14°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.