Potenza, il Prefetto incontra il Generale di Brigata Crescenzo Sciaraffa

Il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha ricevuto, questa mattina, presso il Palazzo di Governo, la visita istituzionale del nuovo Comandante Regionale “Basilicata” della Guardia di Finanza, il Generale di Brigata Crescenzo Sciaraffa.

Nelle Fiamme Gialle dal 1989, il Generale Sciaraffa, nel corso della lunga e pluridecorata carriera, riveste incarichi di comando in reparti operativi e territoriali a Belluno, Trapani, Roma, Palermo, Vicenza e Varese, svolgendo, altresì, funzioni di staff presso il Comando Generale della Guardia di Finanza. Da ultimo, guida il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza.

Laureato in Giurisprudenza e in Scienze della sicurezza economico-finanziaria, l’Alto Ufficiale delle Fiamme Gialle arricchisce il proprio background formativo con il Master universitario in “Diritto tributario internazionale” presso l’Università Bocconi di Milano, ottenendo, successivamente, le qualifiche di Consigliere giuridico per le Forze Armate, Pattugliatore scelto ed Alpiere.

Grazie alle elevate competenze professionali e scientifiche maturate negli anni viene chiamato a svolgere attività di docenza presso corsi di formazione e specializzazione dell’Accademia e della Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza.

È, inoltre, autore di pubblicazioni e di contributi specialistici in materia giuridica ed economico-finanziaria ed interviene, quale relatore, a numerosi convegni, seminari e tavole rotonde sui temi della sicurezza economica e finanziaria.

Nel corso dell’incontro, che si è svolto in un clima di viva cordialità e reciproca stima, il Prefetto Michele Campanaro ed il Generale di Brigata Crescenzo Sciaraffa hanno approfondito i principali temi connessi alla tutela della legalità economico-finanziaria del territorio, soffermandosi, in particolare, sulle attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni evasivi, al lavoro irregolare, agli illeciti in materia di spesa pubblica ed alle possibili infiltrazioni criminali nel tessuto economico.

Nel richiamare il consolidato rapporto di leale, costante e proficua collaborazione tra la Prefettura di Potenza e la Guardia di Finanza, il Rappresentante del Governo ha, quindi, evidenziato il valore del costante raccordo operativo e del prezioso contributo assicurato dalle Fiamme Gialle nell’ambito delle attività di coordinamento interforze e delle iniziative promosse sul territorio provinciale a tutela della sicurezza e della legalità.

“Il sistema di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità economica richiede oggi un approccio sempre più integrato, fondato sulla piena sinergia tra Istituzioni e Forze di Polizia.

In questo quadro le tante iniziative promosse e coordinate dalla Prefettura di Potenza hanno sempre potuto contare sull’approccio operoso ed altamente qualificato della Guardia di Finanza. Uno strategico matching istituzionale che, negli anni, ha consentito di raggiungere significativi risultati sia sotto il profilo preventivo sia sotto quello repressivo.

Con il Generale Sciaraffa, cui formulo i miei migliori auguri di buon lavoro, abbiamo condiviso la volontà di proseguire con convinzione su questo percorso.

Sono certo che grazie alla sua esperienza ed alla elevata professionalità, saprà affrontare con successo le numerose sfide che lo attendono in questa terra. Colgo l’occasione per rinnovare i saluti di stima ed apprezzamento al Generale di Brigata Roberto Pennoni, che dopo tre anni circa di servizio qui in Basilicata, assumerà il prestigioso incarico di Comandante della Legione Allievi della Guardia di Finanza”, le parole del Prefetto Campanaro a fine visita.