Bando Sport e Periferie 2026: “Potenza non perda l’occasione. Malvaccaro merita finalmente un impianto dignitoso”. La richiesta

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di Alfonso Nardella, Consigliere Comunale Lega di Potenza:

“La pubblicazione del nuovo Avviso pubblico ‘Sport e Periferie 2026’ rappresenta un’occasione concreta che Potenza non può permettersi di lasciarsi sfuggire.

Il Comune si attivi subito per candidare il campo sportivo di Malvaccaro.

Parliamo di un bando nazionale promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, con una dotazione complessiva di 100 milioni di euro, finalizzato:

alla rigenerazione degli impianti sportivi,

al contrasto del degrado sociale,

al miglioramento della qualità urbana,

alla promozione dell’inclusione attraverso lo sport.

Sono esattamente gli obiettivi di cui Potenza ha bisogno, soprattutto nei suoi quartieri e nelle sue aree periferiche.

Il campo di Malvaccaro attende da anni interventi seri, strutturali, non semplici rattoppi.

Candidare questo impianto al bando ‘Sport e Periferie 2026’ significherebbe provare a intercettare risorse decisive per restituire dignità a una struttura frequentata da tanti ragazzi del rione e dei quartieri limitrofi.

L’Amministrazione comunale deve muoversi senza perdere altro tempo. Le linee del bando consentono interventi di rigenerazione e recupero degli impianti esistenti.

Per Malvaccaro servono opere chiare:

un manto in erba sintetica moderno,

un impianto di illuminazione adeguato,

maggiore sicurezza,

efficientamento energetico,

abbattimento delle barriere architettoniche.

Non stiamo parlando di un favore a un quartiere, ma di un investimento sulla qualità della vita, sull’inclusione e sulla sicurezza urbana.

Dare dignità al campo di Malvaccaro significa dare dignità ai giovani che ogni giorno vivono lo sport tra disagi e carenze. Lo sport nelle periferie non è solo svago: è presidio sociale, educazione, comunità e riscatto.

Le domande potranno essere presentate dal 4 al 25 giugno 2026.

Per questo chiedo al sindaco Telesca e all’assessore Nardiello di dare subito mandato agli uffici affinché venga predisposta una proposta progettuale seria e competitiva.

Il Comune non può arrivare impreparato, né limitarsi alle solite dichiarazioni di principio.

Potenza ha già perso troppe occasioni per mancanza di programmazione e visione.

Questa volta l’Amministrazione dimostri di saper agire con tempestività.

Come opposizione vigileremo perché Malvaccaro e le periferie della città non restino ancora una volta fuori dalle priorità politiche del Comune”.