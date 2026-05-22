Potenza, iscrizioni ai nidi comunali: come fare domanda

L’amministrazione Comunale di Potenza fa sapere:
“Si comunica che dal 22/5/2025 al 11/6/2026 è possibile presentare domanda di nuova iscrizione agli Asili Nido comunali per i minori di età tra 3 e 36 mesi residenti nel Comune di Potenza.
I posti disponibili sono complessivamente 98.
La domanda d’iscrizione può essere presentata da uno dei genitori o esercente potestà genitoriale dei minori esclusivamente on line mediante la piattaforma telematica disposta dal Comune, accessibile unicamente con SPID o CIE, al link https://cittadino.omnibussolution.it/login/potenza compilando il modello.
Le domande presentate con altre modalità sono considerate nulle ed escluse”.