Elezioni amministrative 2026: ecco la data e i comuni della provincia di Potenza chiamati al voto

Il Ministro dell’interno Matteo Piantedosi ha informato il Consiglio dei Ministri in relazione all’individuazione, nei prossimi 24 e 25 maggio, delle date per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di 626 comuni delle regioni a statuto ordinario, tra i quali 15 capoluoghi (Venezia, Reggio Calabria, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Salerno).

Tra questi Comuni, questi quelli chiamati alle urne in Basilicata:

Provincia di Potenza: Acerenza, Castronuovo di Sant’Andrea, Cersosimo, Corleto Perticara, Filiano, Francavilla in Sinni, Lauria, Moliterno, Sarconi, Sant’Arcangelo;

Provincia di Matera: Accettura, Craco, Grottole, Salandra, San Giorgio Lucano, Tursi.

Il successivo eventuale turno di ballottaggio avrà luogo il 7 e l’8 giugno.