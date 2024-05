Fiume d’acqua in Basilicata: strade e scantinati allagati! Ecco le foto

Una forte pioggia si è abbattuta nel pomeriggio di ieri in Basilicata.

Come racconta ansa i “Vigili del fuoco del comando provinciale hanno effettuato numerosi interventi in varie zone della città di Matera, in particolare dove si sono verificati allagamenti di strade e scantinati.

In alcuni casi sono stati soccorsi anche automobilisti in difficoltà, come in via Cererie, al rione Piccianello, dove è intervenuta anche la Polizia Locale.

Sono stati segnalati piccoli interventi anche nell’abitato di Marconia di Pisticci, sulla costa jonica lucana“.

Ecco le foto di quanto accaduto.