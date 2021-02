Frana a Potenza: il Comune sgombera le famiglie! Ecco l’ordinanza

Ieri sera, Mercoledì 10 Febbraio, a Potenza, a causa della pioggia battente, vi è stato il cedimento del terreno sottostante un muro di sostegno e di conseguenza è avvenuto il collasso dello stesso con il trascinamento della strada sovrastante, per un fronte di circa 20 mt.

Il movimento franoso è avvenuto in via Trentacarlini (Sant’Antonio la Macchia).

A scopo precauzionale, cinque famiglie, per un totale di diciotto persone, di cui sedici abitano a monte della frana e due a valle, hanno lasciato le loro abitazioni.

L’amministrazione del Comune di Potenza ora, con Provvedimento n. 13/2021, emana un’Ordinanza di sgombero per i fabbricati di civile abitazione ubicati proprio ai civici 10 e 13 di via Trentacarlini.

Scrive nello specifico l’amministrazione:

“A seguito di segnalazione di movimento franoso in atto presso la via Trentacarlini, viene disposto lo sgombero immediato delle persone da tutte le unità immobiliari (abitative e non) ubicate in via Trentacarlini e contraddistinte dai numeri civici 10 e 13, nonché il divieto di utilizzo delle stesse sia ai proprietari che a chiunque, a qualunque titolo, occupi le unità immobiliari in questione e/o abbia titolo a transitare nell’immobile interessato“.

