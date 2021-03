Fratelli d’Italia Basilicata: “Grazie all’on. Salvatore Caiata per il lavoro svolto. Benvenuto all’on. Marcello Gemmato!”

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato Stampa Fratelli d’Italia Basilicata:

“La famiglia Fratelli d’Italia Basilicata nel ringraziare l’on. Salvatore Caiata per il prestigioso lavoro svolto negli ultimi anni per il nostro territorio, e prendendo atto della sua immensa integrità morale e politica che ha manifestato col suo atto di rimettere il mandato da segretario regionale alla nostra leader on. Giorgia Meloni, e augurandogli di dimostrare presto quella che per noi è certa estraneità ai fatti imputati, dà il più sentito benvenuto al nuovo Commissario Regionale di Fratelli d’Italia Basilicata, l’on Marcello Gemmato.

Persona di grande professionalità, responsabile nazionale del dipartimento sanità, già tanto vicina al nostro territorio che non ha mai fatto mancare la sua presenza in Basilicata nelle tante occasioni in cui è stato interessato alle nostre cause, che siamo certi saprà onorare il ruolo che gli è stato meritatamente affidato e portare avanti il successo che il nostro partito sta costruendo su tutto il territorio.

Benvenuto in Fratelli d’Italia Basilicata on. Marcello Gemmato!”.

