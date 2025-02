Giornata mondiale del malato: “un’importante occasione per rinnovare il nostro impegno nel garantire cure adeguate e accessibili a tutti”. La dichiarazione

“L’11 Febbraio 2025, giorno della Nostra Signora di Lourdes, si celebra la XXXIII Giornata mondiale del malato, un momento di preghiera, riflessione e condivisione dedicato a chi vive la sofferenza e a chi opera quotidianamente al servizio della salute.

Il tema scelto per questa edizione, “La speranza poi non delude, perché l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato” (Romani 5,5), ci ricorda il valore della speranza come forza che sostiene chi affronta la malattia e chi si prende cura dei più fragili”.

Queste le parole dell’assessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, che continua:

“Questa Giornata rappresenta un’importante occasione per rinnovare il nostro impegno nel garantire cure adeguate e accessibili a tutti, nel rafforzare il nostro sistema sanitario e nel promuovere una cultura della solidarietà e della prossimità.

Nessuno deve sentirsi solo nella propria malattia: la comunità, le istituzioni e il mondo della sanità devono essere sempre pronti a offrire sostegno, ascolto e assistenza.

Rivolgo pubblicamente, un sentito ringraziamento agli operatori sanitari, ai volontari, ai sacerdoti e a tutti coloro che, con il loro servizio, incarnano quotidianamente i valori della compassione e della cura.

Il loro impegno è un esempio concreto di quella speranza che non delude, perché si traduce in gesti di vicinanza e amore per chi è nel bisogno.

Nel segno della XXXIII Giornata Mondiale del Malato, in questo anno giubilare di riconciliazione e speranza, auspico che possiamo tutti riscoprire il valore della solidarietà e dell’attenzione verso chi soffre, affinché nessuno sia lasciato indietro e la dignità della persona resti sempre al centro delle nostre azioni”.