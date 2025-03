Giornata nazionale in ricordo delle vittime delle mafie: “La Basilicata rende omaggio a chi ha perso la vita per mano criminale”. Il commento di Bardi

“La Basilicata si unisce idealmente a tutto il Paese per rendere omaggio a chi ha perso la vita per mano criminale, a chi ha lottato e continua a lottare ogni giorno per la giustizia, la legalità e la dignità delle nostre comunità”.

È il commento del Presidente della Regione, Vito Bardi, in occasione della Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie.

Aggiunge Bardi:

“Ricordare significa non dimenticare.

Significa dare un volto e un nome a ogni vittima innocente, significa rinnovare il nostro impegno quotidiano contro ogni forma di sopruso, di corruzione, di violenza.

È un dovere morale e civile che deve coinvolgere istituzioni, cittadini, giovani e associazioni, perché solo uniti possiamo costruire una società libera dalle mafie.

Come Regione Basilicata continueremo a sostenere con determinazione tutte le iniziative volte a promuovere la cultura della legalità, a difendere i diritti e le libertà fondamentali, e a garantire che il sacrificio di tante vite non sia vano.

A tutte le famiglie delle vittime, va oggi il nostro pensiero commosso e il nostro impegno concreto.

La memoria non deve mai essere solo un esercizio di ricordo, ma la base su cui costruire un futuro migliore, più giusto e più libero per le nuove generazioni”.