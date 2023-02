Grancia: addio a Jean Francois Touillaud, uno dei principali protagonisti della realizzazione del Parco. I dettagli

Il consiglio di amministrazione del Parco della Grancia esprime grande cordoglio per la morte del progettista e primo direttore artistico del Parco della Grancia, Jean Francois Touillaud, figura di primo piano nel panorama internazionale dei grandi eventi, che alla fine degli anni ’90, dopo la brillante esperienza maturata in Francia con la realizzazione del più grande attrattore europeo di Puy du Fou in Vandea, scelse la Basilicata per cimentarsi nell’allestimento del Cinespettacolo “La storia bandita” nel Parco Storico Rurale e Ambientale di Basilicata.

Il Presidente del Parco della Grancia, Nicola Manfredelli, che insieme a Gianpiero Perri, Ignazio Petrone, Michele Prestera e tanti altri protagonisti della realizzazione dell’attrattore di Brindisi Montagna, nell’apprendere la triste notizie esprime il grande dolore che essa suscita nell’intero popolo della Grancia:

“Con Jean Francois va via qualcosa di più di un valido professionista che ha realizzato grandi eventi in tutto il mondo, in ultimo a Dubai, ma la Basilicata perde un grande amico che aveva sposato appieno le ragioni storiche, ambientali e culturali di una piccola regione con grandi risorse da valorizzare. “Merveilleux” fu l’esclamazione di Jean Francois quando vide per la prima volta lo scenario della Grancia, prefigurando già l’impresa di dare vita al primo parco tematico realizzato in un’area boschiva e collinare, diversa dalle location semi urbane e pianeggianti, fino ad allora prese in considerazione.

Anche con i tanti impegni in giro per il mondo, Jean Francois Touillaud, così come il compianto premio Nobel, Carlo Rambaldi, ha sempre mantenuto vivo il suo rapporto con la Basilicata, dove ritornava ogni qualvolta ne aveva l’occasione a conferma di un profilo umano, oltre che professionale, di altissimo valore, che la Grancia conserverà come patrimonio di esempio e di riferimento per il futuro”.

