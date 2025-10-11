Grande emozione e orgoglio per la comunità di Avigliano: Vito oggi entra ufficialmente a far parte dell’Arma dei Carabinieri! Congratulazioni

Giornata di grande emozione e orgoglio per la comunità di Avigliano.
Vito Romaniello ha infatti giurato oggi fedeltà alla Repubblica Italiana, al termine del 144° corso presso la Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria.
Con la cerimonia del giuramento, Vito compie un passo fondamentale nel suo percorso di vita, entrando ufficialmente a far parte dell’Arma dei Carabinieri, simbolo di dedizione, onore e servizio al Paese.
Un traguardo che riempie di gioia la sua famiglia, gli amici e l’intera comunità aviglianese, che vede in lui un esempio di impegno, disciplina e amore per la Patria.