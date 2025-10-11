ULTIME NEWS

Scuola Allievi Carabinieri: “la giovane Gaia Ventura di Pignola oggi ha giurato fedeltà alla Repubblica Italiana. A lei le più sincere congratulazioni”

11 Ottobre 2025

Con grande emozione e orgoglio salutiamo Gaia Ventura, che oggi ha giurato fedeltà alla Repubblica Italiana al termine del 144° corso presso la Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria.

Così scrive il Sindaco di Pignola, Antonio De Luca, che aggiunge:

“A lei vanno le più sincere congratulazioni da parte di tutta la comunità di Pignola per questo importante traguardo, raggiunto con impegno, disciplina e senso del dovere.

Il suo ingresso nell’Arma dei Carabinieri rappresenta motivo di orgoglio per la nostra comunità e testimonia ancora una volta come i giovani pignolesi sappiano distinguersi per valore, dedizione e spirito di servizio verso il Paese.”