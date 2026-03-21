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Dalla Regione Basilicata borse di studio per gli studenti. Ecco chi può presentare domanda

21 Marzo 2026

La Regione Basilicata ha pubblicato l’avviso per l’assegnazione di borse di studio per studenti della scuola secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2025/2026.

Possono presentare domanda gli studenti e le studentesse frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie che:

  • Risultino residenti in Regione Basilicata;
  • Studenti e studentesse immigrati privi di residenza ma considerati residenti nel comune in cui sono domiciliati;
  • Età non superiore a 21 anni non ancora compiuti, quindi nati entro il 31.04.2004 (il requisito dell’età non si applica agli studenti o alle studentesse con disabilità certificata ai sensi della Legge n. 104 del 1992);
  • Hanno conseguito la promozione nell’a.s. 2024/2025;
  • Risultano regolarmente censiti nel sistema SIDI- Anagrafe Nazionale degli Studenti;
  • Hanno un ISEE ordinario in corso di validità non superiore a 15.748,78 €.
  • Le domande devono essere presentate entro le ore 12 del 27.04.2026 utilizzando la piattaforma on line cliccando qui e successivamente cliccando il tasto PARTECIPA.

Per poter accedere è necessario il possesso dello SPID o la Carta Nazionale dei Servizi.

Per ulteriori informazioni si rimanda all’avviso consultabile sul sito della Regione Basilicata.