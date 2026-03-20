Il futuro mette radici a Balvano: da questi studenti un gesto semplice ma ricco di significato. L’iniziativa

Questa mattina gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Balvano hanno preso parte a un significativo momento educativo, volto a promuovere una maggiore consapevolezza del valore della natura e del rispetto dell’ambiente.

L’iniziativa si è svolta in collaborazione con l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Potenza, che ha offerto agli studenti un interessante spunto di riflessione, sottolineando il profondo legame tra salute umana e ambiente.

In particolare, è stato evidenziato come la vita dell’uomo sia strettamente connessa agli alberi, fondamentali per la produzione di ossigeno e quindi per il nostro benessere.

A conclusione dell’incontro, gli alunni, insieme alla Vicesindaca Angela Teta, hanno piantato un albero di corniolo, simbolo concreto di impegno verso il futuro e di attenzione per il territorio.

Ringraziamo Don Pompeo, Adriano Teta, l’Arma dei Carabinieri, la CROCE ROSSA ITALIANA SEDE DI BALVANO e l’Associazione Protezione Civile Balvano per la partecipazione attiva e per il prezioso contributo offerto alla riuscita dell’iniziativa.

Un gesto semplice ma ricco di significato, che rappresenta un passo importante nella costruzione di una comunità più consapevole e sostenibile.