“Il rinnovo del servizio Frecciarossa Metaponto-Potenza-Milano non è ancora stato firmato: è una situazione ambigua”! Ecco cosa sta succedendo

"Il primo ottobre 2023 partirà una fase di sperimentazione a mercato dei servizi Frecciarossa sulla tratta Roma-Potenza-Ferrandina-Metaponto, che terminerà il 31 Marzo 2024.

“Il primo ottobre 2023 partirà una fase di sperimentazione a mercato dei servizi Frecciarossa sulla tratta Roma-Potenza-Ferrandina-Metaponto, che terminerà il 31 Marzo 2024.

Non è esclusa la possibilità di estenderla fino al 31 dicembre 2024.

Attualmente, è in corso una nuova valutazione per determinare la strada da seguire: la Basilicata non può permettersi di perdere l’alta velocità ferroviaria.

Si apre quindi a una rimodulazione del servizio, anche senza un treno “a mercato”, qualora ci fosse un’opportuna compensazione con le linee alternative.

Nel frattempo, le elezioni regionali del 2024 si avvicinano; anzi, sono ormai proprio dietro l’angolo e il rinnovo del servizio Frecciarossa Metaponto-Potenza-Milano non è ancora stato firmato.

Al momento, ci troviamo in una situazione oggettivamente ambigua, in cui l’unico elemento certo è l’incertezza che regna sovrana.

Ai cittadini lucani non serve un altro manifesto elettorale improvvisato che si scioglie dopo poche settimane; i cittadini lucani meritano molto di più, ma soprattutto meritano un contratto solido e a lungo termine in grado di offrire una prospettiva ampia e servizi adeguati.

Ora più che mai, è necessario che i fatti parlino concretamente, poiché le chiacchiere vengono portate via dal vento, così come la propaganda elettorale e le false promesse a cui ci hanno abituato!”.a

