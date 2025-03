“In Basilicata 4 adulti su 10 sono in sovrappeso”: in queste scuole di Potenza un incontro per imparare a mangiare sano

In occasione delle “Giornate della Cura”, la Coldiretti della Basilicata è presente nelle scuole con l’agri-colazione per celebrare l’importanza della salute, della sostenibilità e del benessere per tutti.

Per l’occasione, assieme ad altre associazioni della città, due appuntamenti sono stati organizzati a Potenza dalle dirigenti di Donne Coldiretti nella scuola primaria “Albini -Stigliani” e nell’istituto comprensivo “Don Milani – Leopardi” con gli alunni di numerose classi.

Un’iniziativa che ha voluto mettere al centro il valore del territorio, dei suoi frutti e delle persone che ogni giorno lavorano per garantire una vita sana e ricca di qualità.

La Coldiretti della Basilicata spiega:

“Proprio nei giorni scorsi è emerso la Basilicata è tra le regioni italiane – con Molise, Campania e Puglia – a detenere il primato negativo per quota più alta di persone in eccesso ponderale in pratica 4 adulti su 10 sono in sovrappeso.

Proprio le abitudini alimentari e gli stili di vita sono alla base di un buono stato di salute.

Ecco perché è importante sensibilizzare tutti, partendo proprio dai bambini, sull’importanza di una dieta bilanciata, nutriente a base di cibo stagionale, a chilometro zero come frutta, verdura, cereali, legumi, miele, uova, carne e pesce.

Tutti prodotti che gli alunni trovano ogni martedì sui banchi del Mercato di Campagna Amica a Potenza, al Parco Baden Powell”.

Nel corso delle due giornate agli scolari, oltre a nozioni sulla corretta alimentazione, è stata offerta anche una sana merenda a base di pane e olio, miele, frutta e yogurt.

Ecco alcune foto delle giornate.