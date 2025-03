“La Basilicata ha lavorato con impegno per rispettare le scadenze e gli obiettivi del PNRR in ambito sanitario, ma persistono difficoltà”. La richiesta

L’Assessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, ha partecipato, nella giornata di ieri, alla riunione tematica della Cabina di regia per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dedicata alla Missione 6 – Salute, svoltasi a Palazzo Chigi (Roma) alla presenza del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR, Tommaso Foti e del Ministro della salute, Orazio Schillaci.

Nel corso dell’incontro, l’Assessore Latronico ha evidenziato le principali criticità che la Regione Basilicata sta affrontando nell’attuazione degli interventi previsti dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC) per la sanità, ribadendo la necessità di azioni concrete per superare i ritardi e garantire il completamento delle opere strategiche per il territorio.

Latronico ha dichiarato:

“La Basilicata ha lavorato con impegno per rispettare le scadenze e gli obiettivi del PNRR in ambito sanitario, ma persistono difficoltà legate agli Accordi Quadro di Invitalia, agli incrementi dei costi delle materie prime e alle complesse procedure burocratiche.

È fondamentale individuare soluzioni rapide ed efficaci per sbloccare gli interventi essenziali, come il potenziamento della rete ospedaliera e delle terapie intensive.

Tra le criticità segnalate, spicca il caso dell’intervento dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza per il potenziamento delle terapie intensive e semi-intensive, bloccato a causa dell’inadempienza dell’Operatore Economico individuato.

Abbiamo sollecitato il Ministero della Salute affinché autorizzi l’estensione contrattuale a un operatore già qualificato, che garantirebbe la realizzazione delle opere a costi più contenuti rispetto a quelli dell’Accordo Quadro.

L’impatto degli aumenti dei prezzi delle materie prime, derivanti dalla crisi internazionale e dagli effetti del Superbonus 110%, hanno reso necessaria una rimodulazione delle risorse finanziarie senza incorrere in sovrapposizioni di fondi europei.

Nonostante queste difficoltà, la Regione Basilicata ha registrato progressi significativi nell’ammodernamento del parco tecnologico, con l’installazione di 53 grandi apparecchiature, sei in più rispetto al target minimo assegnato, e ha rispettato gli impegni sulla realizzazione delle Case della Comunità e delle Centrali Operative Territoriali.

Il nostro obiettivo è garantire ai cittadini lucani un servizio sanitario moderno, efficiente e all’altezza delle loro esigenze.

Chiediamo al Governo un supporto concreto per superare gli ostacoli ancora presenti e assicurare il pieno successo degli investimenti del PNRR in Basilicata”.