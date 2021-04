Incidente sulla Tito-Brienza: ecco le ultime notizie

Sarà effettuata oggi l’autopsia sul corpo di Antonio Cavallucci, l’operaio morto martedì mentre era a lavoro sul cantiere della variante della Tito-Brienza.

L’incidente è avvenuto mentre era alla guida di un escavatore che è scivolato su un costone precipitando poi per oltre 30 metri.

Il lotto su cui era impegnato, poco prima della galleria di Brienza (PZ), è stato sottoposto a sequestro dai Carabinieri.

Il cantiere Anas era stato già sanzionato in passato per violazioni in tema di sicurezza.

Ieri i 180 lavoratori hanno scioperato.a

