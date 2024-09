Indetto il primo Congresso cittadino della Rete degli Studenti Medi di Potenza. Ecco i dettagli

In data 9 settembre 2024 è stato indetto il primo Congresso cittadino della Rete degli Studenti Medi di Potenza, nel quale verrà eletta la nuova segreteria del Sindacato studentesco.

L’evento avrà inizio alle ore 10:00 presso il Palazzo della Cultura in via Cesare Battisti.

La denominazione del congresso “Non aspetteremo dopodomani”, in riferimento all’affermazione del celebre cantautore Giorgio Gaber (“Rivoluzione? Oggi no, domani forse, dopodomani sicuramente “), simboleggia la voglia e la necessità di cambiamento rispetto ad un sistema scolastico sempre più oppressivo e autoritario, la cui incapacità di formare futuri cittadini responsabili ed educati alla partecipazione, alla politica, ai temi sociali e ad una rispettosa manifestazione dell’ideale proprio è ormai rinomata.

In occasione del Congresso saranno espressi gli obiettivi del Sindacato per una crescita della comunità studentesca, da applicare tramite la funzione vertenziale e la sensibilizzazione di temi comuni, come l’edilizia, caro prezzi della Scuola ed il trasporto pubblico, attraverso mobilitazioni e tavoli di confronto con l’autorità.

In vista del nuovo inizio scolastico risulta fondamentale cominciare a costruire delle basi solide sulle quali costruire da subito, date le ormai vicine mobilitazioni del prossimo autunno.

Le campagne da portare avanti sono tante in un territorio vittima di politiche tendenti quasi a favorire lo spopolamento giovanile, bisogna quindi ricostruire da zero, e soprattutto, farlo insieme.

La nostra bussola rimarrà il benessere e la tutela degli studenti, continuando a batterci e a far in modo che la necessità del cambiamento non rimanga un semplice slogan, ma una dura realtà.

Auguro all’esecutivo cittadino entrante di percorrere uniti un sentiero ricco di vittorie, e di continuare a portare avanti la voce degli ultimi.

In nome del legame di sinergia tra il Sindacato studentesco ed il mondo politico, sono stati invitati a prendere parte ai lavori congressuali anche volti inerenti al mondo istituzionale, così da poter stabilire subito un momento di dialogo.

Tra gli ospiti sarà poi presente la Cgil, Sindacato con il quale da sempre condividiamo principi e valori, e con cui continueremo a lavorare per la riuscita di obiettivi comuni. A seguire saranno presenti altre realtà associative, le basi confederali della Basilicata e i dirigenti regionali e nazionali della Rete Studenti Medi.

Il Congresso costituisce quindi, per tutto il Sindacato, un momento di fondamentale importanza e profondo significato, un esempio di democrazia e della partecipazione giovanile verso la politica.