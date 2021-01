Innalzamento fiaccola Centro Olio “Tempa Rossa”: queste le richieste

In vista dell’incontro con Total previsto per lunedì primo febbraio in Regione sugli episodi di innalzamento della fiaccola del Centro Olio “Tempa Rossa” questa mattina, presso il Dipartimento Ambiente della Regione, si è tenuta una riunione preparatoria con la governance della Total, alla quale hanno preso parte l’assessore Gianni Rosa e il direttore generale del Dipartimento Giuseppe Galante.

Durante l’incontro l’assessore Rosa ha illustrato le richieste in via precauzionale da adottare nell’immediato, quali necessarie misure di mitigazione.

Tra queste: la riduzione della produzione complessiva giornaliera dell’impianto e la diminuzione dell’emungimento dai pozzi con maggiore “carica acida”.

In preparazione dell’incontro è stato inoltre chiesto a Total di predisporre le preliminari valutazioni tecniche per rendere efficaci tutte le misure complementari per il corretto esercizio dell’impianto.

Ulteriori approfondimenti saranno fatti nella giornata di lunedì.

Per comunicare gli esiti dell'incontro, intorno alle ore 13:00, il presidente Bardi e l'assessore Rosa incontreranno i giornalisti presso la Sala Stampa ubicata al piano terra del Palazzo della Giunta Regionale.

