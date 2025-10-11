La comunità di Brienza saluta e ringrazia Don Marcello per la fine del suo mandato in Parrocchia: Auguri per i prossimi incarichi!

A Don Marcello “infinitamente grazie”.

Oggi la comunità di Brienza saluta e ringrazia Don Marcello per la fine del suo mandato in Parrocchia.

Scrivono i fedeli:

“Difficile riassumere in poche righe tutta la gratitudine del popolo burgentino per la sua preziosa presenza fra noi in questi intensi anni, sebbene pochi.

“Caro Don Marcello,

il SS. Crocifisso del Sacro Monte, che hai amato ed ami tanto, Ti possa ricompensare per tutto il bene che ci hai donato e possa custodirti per sempre nelle Sue Preziose ed Amabilissime Piaghe.

Auguri don Marcello per i tuoi prossimi incarichi in compagnia di Maria SS.ma e di Gesù Crocifisso!

Brienza ti aspetterà sempre!

Ti vogliamo bene.

Con affetto,

I fedeli Burgentini”.