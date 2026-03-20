La Filcom Confsal Basilicata sigla un accordo importante per questi lavoratori. L’accordo

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa della Filcom Confsal Basilicata:

“L’assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori della commessa della Regione Basilicata RTI Ecoter e Iniziativa Cube “Supporto alla Programmazione, Attuazione, Monitoraggio, Controllo e Funzione Contabile del PR Basilicata FESR FSE+ 2021–2027” ha approvato all’unanimità il Contratto Integrativo Aziendale, sottoscritto in data 13 marzo 2026.

L’accordo entrerà ufficialmente in vigore a partire da lunedì 16 marzo 2026.

Il risultato rappresenta un passaggio significativo per il miglioramento delle condizioni economiche e normative del personale impegnato nella commessa, sia a tempo determinato che indeterminato.

Un traguardo raggiunto grazie al lavoro della Filcom Confsal Basilicata, della RSU Domenico Telesca e del dirigente sindacale Domenico Onorato.

Tra i risultati più importanti della contrattazione emerge l’introduzione di un modello avanzato di flessibilità oraria, che incide concretamente sulla vita quotidiana dei lavoratori.

Il nuovo sistema prevede:

• ingresso anticipato possibile a partire dalle ore 07:30;

• ampia flessibilità in entrata fino alle ore 09:30;

• pausa pranzo ridotta fino a un minimo di 15 minuti.

Si tratta di una misura di grande valore sociale oltre che organizzativo: consente una gestione autonoma degli impegni familiari (scuola, visite mediche, commissioni), riduce in modo significativo lo stress da pendolarismo nelle ore di punta e migliora sensibilmente la qualità della vita.

Un beneficio concreto, stabile e permanente, destinato a incidere positivamente nel lungo periodo sull’equilibrio tra vita e lavoro.

Sul piano economico, il Contratto Integrativo Aziendale introduce:

• un Premio di Risultato pari a € 300,00 annui pro capite;

• buoni pasto del valore di € 7,00 per ogni giornata lavorativa;

• un sistema di Welfare Aziendale pari a € 1.000,00 annui pro capite.

Sul piano normativo, l’accordo prevede inoltre:

• una disciplina strutturata del lavoro agile;

• l’introduzione della Banca Ore Solidale;

• il rafforzamento dei diritti sindacali con 14 ore annue di assemblea retribuita.

Tutti i benefici sono stimati su una media di 4 giorni a settimana in presenza — valori annui pro capite:

Determinante è stato il contributo della RSU Domenico Telesca, insieme al dirigente della Filcom Domenico Onorato e al Segretario Generale Regionale Donato Rosa, che hanno seguito con competenza e continuità l’intero percorso negoziale.

Questo accordo rappresenta un risultato concreto per i lavoratori, capace di migliorare realmente le condizioni economiche e organizzative.

È la dimostrazione di un’azione sindacale efficace e radicata nei bisogni delle persone.

La Filcom Confsal Basilicata esprime piena soddisfazione per l’esito della votazione assembleare e conferma il proprio impegno a garantire la piena applicazione dell’accordo, continuando a operare a tutela dei diritti e degli interessi collettivi dei lavoratori”.