La Pm Gruppo Macchia Potenza pronta all’esordio stagionale: in bocca al lupo!

La Pm Gruppo Macchia Potenza è pronta all’esordio stagionale.

Domenica alle 18:00 la formazione rossoblù tornerà a calcare il campo per il ritorno in Serie C dopo un anno di purgatorio in Serie D e lo farà affrontando una formazione esperta come quella dell’Unifortunato Accademia Volley Benevento.

Una curiosità: negli anni passati Potenza e Benevento si erano sfidate anche su campi nazionali ai tempi della B1 e della B2, per entrambe quindi un ritorno a competere nel segno del ricordo. Una gara, quella in programma a Benevento alla Palestra “Rampone”, che nasconde le classiche insidie del “primo giorno di scuola” dove si respira sia l’entusiasmo e l’emozione dell’esordio ma anche la consapevolezza di affrontare formazioni ben qualificate e rodate per competere per le prime posizioni del girone.

“Siamo onorati di confrontarci con una società blasonata come il Benevento e una squadra costruita per ambire ai vertici – ha dichiarato alla vigilia coach Marco Orlando – ; ci aspetta una gara difficilissima, che affronteremo con rispetto ma con la grinta e la determinazione che devono diventare il nostro indispensabile marchio di fabbrica per l’intera stagione.

Il debutto in campionato porta con sé l’emozione della prima sfida, un mix potente di adrenalina e speranza – prosegue Orlando – ; siamo realisti e sappiamo di essere ancora distanti dal modello prestativo ottimale e di affrontare una Serie C campana estremamente competitiva, dove ogni roster è allestito per fare bene”.

Coach Marco Orlando è consapevole delle insidie di un campionato tosto come la Serie C dopo le esperienze vissute nella stessa categoria nel girone pugliese, ecco quindi la ricetta per condurre una stagione in maniera ottimale: “La nostra unica risposta possibile è il lavoro quotidiano, condotto con la massima professionalità e una totale e indispensabile ‘allenabilità’ – aggiunge il tecnico rossoblù – .

Chiedo alle atlete la dedizione assoluta per limare i difetti tecnici e tattici che conosciamo, e quelli che subentreranno con l’esperienza del ‘campo giocato'”.

Cultura del lavoro e disponibilità al sacrificio, queste le chiavi di lettura della stagione della Pm Gruppo Macchia Potenza, come ribadisce ancora coach Orlando: “Ho piena fiducia nel mio staff e nelle mie atlete – continua il tecnico rossoblù – , l’imperativo è scendere in campo per difendere con orgoglio i colori di Potenza e della Basilicata, rappresentando il nostro movimento fuori dai confini regionali.

Voglio passione, sacrificio e totale compattezza di squadra. Perché, a prescindere dal risultato, la dimostrazione di dedizione e impegno costante è la vittoria più grande e traccia la strada per essere prestativi”.