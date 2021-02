Latronico: il Comune scompare dalla “mappa della vergogna”! Ecco i dettagli

Ottima notizie, dal punto di vista ambientale, per il Comune di Latronico (PZ).

Il Vicesindaco, Vincenzo Castellano, comunica ai cittadini:

“La Regione ci ha appena comunicato che l’ex discarica sita in c.da Torre ha superato la procedura di infrazione comunitaria e pertanto non è più da considerarsi fuori dalle norme.

In questi anni abbiamo effettuato numerosi lavori di messa a norma della stessa:

abbiamo realizzato il capping;

installato le centraline di controllo multiparametriche;

steso il terreno vegetale;

piantumato le essenze arboree;

smaltito il percolato;

effettuato i sondaggi per il controllo della falda acquifera.

Lavori lunghi e burocraticamente complessi effettuati per mettere in sicurezza un sito realizzato negli anni ’90 ed adibito a discarica comunale.

Anni fa, sul quotidiano La Repubblica, fu pubblicata una mappa (ribattezzata ‘della vergogna’) che indicava le 44 discariche italiane oggetto di infrazione comunitaria.

Oggi posso dire con orgoglio che Latronico non vi comparirà più!“.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)