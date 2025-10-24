Linea Battipaglia-Potenza: riprende la circolazione ferroviaria

Si comunica alla cittadinanza che 𝗱𝗮 𝗺𝗲𝗿𝗰𝗼𝗹𝗲𝗱𝗶̀ 𝟮𝟵 𝗼𝘁𝘁𝗼𝗯𝗿𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟱, riprenderà la circolazione ferroviaria sulla 𝗹𝗶𝗻𝗲𝗮 𝗕𝗮𝘁𝘁𝗶𝗽𝗮𝗴𝗹𝗶𝗮 – 𝗣𝗼𝘁𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗰𝗼𝗻 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗲𝘀𝘀𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘀𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗕𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗠𝘂𝗿𝗼.

La ripresa della circolazione ferroviaria giunge dopo l’esecuzione dei lavori di potenziamento tecnologico e dell’infrastruttura a cura di RFI (gruppo FS) sulla linea Battipaglia – Potenza per velocizzare la linea e provvedere all’adeguamento del Piano Regolatore in diverse stazioni della linea con l’obiettivo anche di salvaguardare gli spostamenti dei viaggiatori in Basilicata durante le festività autunnali e natalizie.