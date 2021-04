Allerta meteo per la giornata di domani, Venerdì 23 aprile, in sei regioni del Centro-Sud:

Abruzzo;

Basilicata;

Calabria;

Lazio;

Puglia;

Sicilia.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile segnala allerta gialla per rischio idraulico, per rischio temporali e per rischio idrogeologico.a

