Maltempo in Toscana ed Emilia-Romagna e sciame sismico Campi Flegrei: volontari del Gruppo Lucano pronti a partire

Sono circa trenta i volontari del Gruppo Lucano della Protezione Civile (per un totale di otto squadre) pronti a partire, in caso di necessità, per la Toscana e l’Emilia-Romagna, nelle zone maggiormente colpite dall’ondata di maltempo delle ultime ore che ha provocato diversi allagamenti.

In Toscana il colmo di piena del fiume Arno è transitato senza criticità a Firenze e Pisa, ma permane l’allerta rossa anche per l’intera giornata odierna.

Qualora dovesse rendersi necessario l’intervento del Gruppo Lucano, i volontari in pre-allerta si occuperanno delle attività di pulizia delle strade e di pompaggio dell’acqua.

In Emilia-Romagna, invece, le zone più colpite dall’emergenza maltempo sono quelle di Bologna e Ravenna.

Spostandoci, invece, al Sud, la situazione che in queste ore viene monitorata con maggiore attenzione, è senza dubbio quella legata allo sciame sismico che sta interessando la zona dei Campi Flegrei, caratterizzato dall’ennesima forte scossa nella serata di venerdì.

Anche in questo caso i volontari del Gruppo Lucano della Protezione Civile sono pronti ad intervenire con il modulo di assistenza alla popolazione.