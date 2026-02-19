Maratea chiama a festa: centro storico in colore per il Carnevale con carri, maschere e sapori

Maratea, la perla del Tirreno, si prepara finalmente al tanto atteso Carnevale Marateoto, che si svolgerà sabato 21 febbraio alle ore 15 nel centro storico della città.

La decisione del rinvio è stata già comunicata lo scorso 14 febbraio attraverso i canali ufficiali del Comune e della Pro Loco, a causa delle avverse condizioni meteorologiche che hanno impedito lo svolgimento della manifestazione prevista per il 16 febbraio.

Nonostante lo slittamento, l’entusiasmo resta intatto per uno degli appuntamenti più sentiti e partecipati del territorio.

Da oltre 20 anni, infatti, il Carnevale Marateoto rappresenta un simbolo di tradizione, creatività e comunità, con la realizzazione di carri allegorici, gruppi in maschera e scenografie curate nei minimi dettagli.

Il programma prevede la sfilata dei carri e dei gruppi mascherati, accompagnata da musica, animazione e un ricco percorso enogastronomico con le prelibatezze tipiche marateote, in un clima di festa e condivisione che ogni anno richiama numerosi visitatori anche dai paesi limitrofi.

Sarà un’occasione per vivere il centro storico di Maratea in un’atmosfera di allegria, colori e tradizione.