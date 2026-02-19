Smart Paper: “Sede confermata a Potenza per oltre 300 lavoratori”. Le parole dei sindaci di Sant’Angelo Le Fratte, Satriano di Lucania e Tito

Riceviamo e pubblichiamo la nota congiunta dei Sindaci di Sant’Angelo Le Fratte, Satriano di Lucania e Tito relativa alla vertenza Smart Paper, a seguito del tavolo regionale svoltosi in data odierna:

“Accogliamo con favore le disponibilità emerse nel corso del tavolo regionale su Smart Paper, convocato questa mattina.

Si tratta di un primo passo concreto che fa ben sperare per il futuro.

Dopo circa un anno di incertezze che hanno tenuto lavoratrici e lavoratori con il fiato sospeso rispetto al proprio futuro occupazionale, sono finalmente arrivate risposte chiare sulle questioni poste sin dall’inizio all’attenzione dell’azienda subentrante ATI Accenture–Datacontact.

È stata confermata l’apertura di una sede a Potenza, nel rispetto del principio di territorialità e scongiurando così eventuali trasferimenti. I lavoratori interessati dal cambio di appalto saranno 328 e verranno applicati i livelli salariali in essere al momento in cui verrà loro formulata l’offerta lavorativa da parte della nuova azienda.

Seguiranno ulteriori incontri per definire gli aspetti tecnici ancora da approfondire ma l’esito odierno rappresenta un risultato significativo a tutela dell’occupazione.

Un traguardo reso possibile grazie all’impegno dell’Assessore regionale alle Attività Produttive, Francesco Cupparo, delle istituzioni tutte e delle organizzazioni sindacali che non hanno mai abbassato l’attenzione su una vicenda che avrebbe potuto trasformarsi in una vera e propria emergenza sociale.

Come amministratori continueremo a seguire con la massima attenzione ogni fase del percorso e vigileremo affinché tutti gli impegni assunti vengano pienamente rispettati, a tutela delle lavoratrici, dei lavoratori e dell’intero territorio.

Il Sindaco di Tito, Fabio Laurino

Il Sindaco di Sant’Angelo Le Fratte, Vincenzo Ostuni

Il Sindaco di Satriano di Lucania, Umberto Vita”.