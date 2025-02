Maratea, niente stop ai lavori del bypass. Le ultime notizie

Non ci sarà alcuna interruzione ai lavori per la realizzazione del percorso alternativo al tratto franato sulla Tirrenia Inferiore, a Maratea.

Tutto procederà come da programma per poter realizzare il “bypass” entro l’estate.

Lo rende noto l’assessore regionale alle Infrastrutture, Pasquale Pepe:

“Una grande notizia per Maratea e per tutta la Basilicata. I lavori non si fermeranno domani, 1° marzo.

Grazie alla collaborazione con Anas, con il sindaco di Maratea e, soprattutto, con l’assessore Laura Mongiello, che dirige il Dipartimento Ambiente, è stato possibile superare il vincolo di sospensione precedentemente imposto”.

L’intervento previsto, lo ricordiamo, è ricadente all’interno della Zona Speciale di Conservazione (Zsc) “Marina di Castrocucco. E’ stato accertato dal Dipartimento regionale dell’Ambiente che le attività di cantiere non costituiscono un impatto per l’habitat faunistico dell’area e non rappresentano un ostacolo agli obiettivi di conservazione della Zsc.

Ecco perché si è ritenuto che la sospensione delle attività dal 1° marzo al 15 giugno, prevista dalla prescrizione contenuta in una precedente determinazione dirigenziale, datata 4 aprile 2024, possa essere evitata.

Aggiunge Pepe:

“Accogliamo questo provvedimento con grande favore, certi che porterà al completamento, prima dell’estate, di questa nuova arteria stradale, fondamentale per i marateoti e per i tanti turisti che vorranno visitare la nostra splendida Maratea, la nostra Perla.

Esprimo piena soddisfazione per l’importante traguardo raggiunto e ribadisco il nostro impegno a procedere senza fermarci di fronte ai cavilli burocratici.

Desidero ringraziare Anas, il commissario straordinario di Maratea e l’assessore Laura Mongiello, insieme al suo Dipartimento Ambiente, per l’efficacia e la collaborazione dimostrate durante l’intero processo”.

Dice l’assessore Mongiello:

“Questo risultato è frutto di un lavoro d’indagine ambientale finalizzato a valutare eventuali interferenze dei lavori rispetto alla fauna che nidifica nell’area.

Si ritiene che l’impatto generato dal rumore del cantiere sia sostenibile anche in virtù dell’ampia disponibilità di habitat idoneo all’interno della Zona Speciale di Conservazione.

Come Dipartimento Ambiente abbiamo agito con tempestività e spirito di collaborazione per garantire il regolare avanzamento di un’opera strategica per il territorio di Maratea e per tutta la Basilicata”.