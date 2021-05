Maratea: piccoli scolari penalizzati dalle condizioni del loro asilo! Ecco la denuncia

Maratea (PZ) continua a far parlare di sé e purtroppo questa volta non per le bellezze mozziafiato di cui è detentrice, ma per una nuova situazione di abbandono e incuria vissuta innanzitutto dai bambini.

Ecco cosa scrivono dei cittadini:

“Stessa spiaggia, stesso mare.

Mai vi fu motivetto più azzeccato alla tanto penosa quanto degradante situazione in cui versa la scuola d’infanzia Comunale della Città di Maratea (PZ).

Siamo a Porto Scalo, frazione troppo spesso abbandonata, nonostante sia presente la stazione ferroviaria da cui giungono ogni anno molti turisti.

Assistiamo inermi a scenari di degrado, proprio nel luogo in cui i bambini giocano, frequentato anche dai genitori e dal personale scolastico.

Si pensa a grandi progetti mentre non si riesce a soddisfare le esigenze quotidiane come quelle dei bambini che vivono in questa situazione tra erba alta e trascuratezza.

Chiediamo alle istituzioni competenti di fare qualcosa per ridare un luogo sicuro e gradevole ai nostri piccoli affinché possano apprendere quella bellezza ed armonia assimilata innanzitutto dall’ambiente frequentato ogni giorno”.

Ecco alcune foto.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)