Maratea: riaperta la statale 18! Ecco la fascia oraria per il transito

Lungo la strada statale 18 “Tirrena Inferiore”, nella frazione Castrocucco di Maratea (PZ), la circolazione è regolare a seguito della riapertura al transito della tratta stradale in corrispondenza del km 241,600, a partire da questa mattina.

La tratta di statale 18 è aperta al transito nella fascia oraria compresa tra le 7.00 e le 23.00 (fino al prossimo 30 giugno).

La riapertura da parte di Anas – con l’emissione di specifica Ordinanza – è stata possibile a seguito della richiesta del Sindaco di Maratea, al quale sono in capo le attività di gestione del sistema di monitoraggio e controllo accessi al transito in qualità di Soggetto responsabile, nominato dal Dipartimento della Protezione Civile per il prosieguo della misura inerente al monitoraggio del versante in frana.