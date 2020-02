Melfi: 19 turni di stop per Fca! I dettagli

UILM Basilicata comunica:

“In data odierna si è tenuto l’incontro tra la Direzione Aziendale FCA ITALY e il Comitato Esecutivo della Rsa in cui è stato confermato l’effettivo e immediato avvio della salita produttiva della Jeep Compass, che sarà dettagliata, come volumi e tempistiche in appositi incontri a partire dalla prossima settimana.

In attesa dell’innalzamento dei volumi produttivi, che dovranno garantire i livelli occupazionali, è stato comunicato anche il calendario del mese di Marzo che prevede solo 19 turni di fermata:

Dalle ore 14.00 del 1 marzo alle ore 6.00 del 2 marzo

Dalle ore 6.00 del 7 marzo alle ore 6.00 del 9 marzo

Dalle ore 14.00 del 14 marzo alle 6.00 del 16 marzo

Dalle ore 14.00 del 21 marzo alle 6.00 del 23 marzo

Dalle ore 14.00 del 28 marzo alle 6.00 del 30 marzo

Dal calendario di marzo è evidente un calo graduale dell’utilizzo del contratto di solidarietà e il nostro auspicio è che gli investimenti in atto all’interno dello stabilimento FCA di Melfi, la nuova produzione della Compass, unitamente alla produzione della Jeep Renegade e della 500X, ma anche e soprattutto delle prossime produzioni di autovetture ibride, consentiranno la saturazione degli attuali livelli occupazionali e dunque la chiusura dell’ammortizzatore sociale; ma tutto ciò potrà essere anche una vera e concreta risposta alla fame di lavoro che caratterizza i nostri territori”.