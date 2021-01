Melfi: terminata la visita dell’amministratore delegato di Stellantis e di John Elkann! Ecco i commenti

È terminata dopo 7 ore la visita di John Elkann e Carlos Tavares allo stabilimento ⁦Stellantis di Melfi (PZ).

Ecco il commento dell’assessore alle Politiche di sviluppo, lavoro, formazione e ricerca, Francesco Cupparo, che ha espresso per conto dell’intero Governo regionale:

“il ringraziamento al manager per l’attenzione mostrata per la più grande e importante realtà industriale della Basilicata.

La prima visita, dalla sua recente nomina, oggi, dell’amministratore delegato Stellantis Carlos Tavares, insieme al presidente John Elkann, allo stabilimento lucano di Melfi (PZ) è di fatto il riconoscimento della centralità che assume la fabbrica lucana nella nuova strategia del Gruppo.

Il nostro auspicio è di consolidare la produzione di 500, Jeep Renegade e Compass, in particolare nei modelli elettrico ed ibrido, accrescere l’occupazione diretta e dell’indotto non solo a San Nicola di Melfi (PZ) ma anche in altre aree e nuclei industriali, per far diventare Melfi (PZ) il punto più avanzato dell’auto ‘del futuro’, ecologica, a basso consumo e moderna.

Come abbiamo già dimostrato con la sottoscrizione del Contratto di Sviluppo firmato con Invitalia-Mise, per 136 Milioni di euro, mettendo nostre risorse finanziarie (2 milioni) a sostegno del piano industriale per la produzione della Jeep Compass ICE, introducendo il modello PHEV (plug-in hybrid electric vehicle) noi siamo disponibili ad accompagnare Stellantis in ogni programma di sviluppo industriale e quindi a continuare il percorso dei Contratti di Sviluppo.

Un altro aspetto è la formazione-qualificazione del personale.

Riteniamo non casuale la scelta operata dall’ex Fca, per la prima volta, di ‘accreditarsi’ al sistema formazione regionale e quindi di avviare un’azione di cooperazione nella quale puntiamo molto per i nostri giovani laureati e diplomati.

Il nostro contributo è finalizzato a ridare centrale allo strategico settore dell’automotive in Italia perché a partire da Melfi (PZ) si creino le condizioni e le opportunità non solo di salvaguardia di tutti gli stabilimenti italiani ex Fca ma di rilanciarne la produzione e l’occupazione”.

Dichiarano la Segretaria Regionale dell’Ugl (Unione Generale del Lavoro) Basilicata Metalmeccanici, Florence Costanzo, e il Segretario di Potenza della Federazione, Giuseppe Palumbo, in merito alla visita di Carlos Tavares:

“Consideriamo molto importante l’incontro avvenuto oggi a Melfi (PZ) con l’amministratore delegato del Gruppo Stellantis, Carlos Tavares, dove dalla Basilicata si conferma che lo stabilimento e tutti i suoi addetti sono pronti ad accettare le nuove sfide del mercato automobilistico: l’amministratore delegato parte da Melfi con Stellantis, siamo sulla giusta strada per attestare ancora una volta l’eccellenza del nostro sito”.

L’elettrificazione e guida autonoma sono sfide epocali per l’industria dell’automotive che: può, deve e siamo pronti a far partire da Melfi (PZ).

La prima uscita di Tavares (oggi) a Melfi (PZ) è, per il territorio, per il sistema e per tutti i lavoratori, un enorme segno positivo il quale attesta come tutte le sfide mondiali possono essere orgogliosamente superate, con la partecipazione del sindacato e dei metalmeccanici che hanno permesso coi loro quotidiani sacrifici di fare grande il marchio automobilistico”.

