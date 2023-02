Meteo: ancora bel tempo su Potenza, ma fino a quando durerà? Ecco le previsioni

Una profonda area di alta pressione continua a interessare il Mediterraneo centrale, garantendo condizioni di prevalente stabilità atmosferica, caratterizzate da giornate perlopiù soleggiate, nonché da locali ed innocui annuvolamenti.

Da Mercoledì, però, una graduale attenuazione dell’alta pressione favorirà il transito di corpi nuvolosi sulle regioni, specie su Molise e Puglia con locali foschie o nubi basse tra Murge, Materano e Salento, mentre più schiarite si prevedono sulla Lucania.

Temperature in graduale diminuzione.

Da Domenica un nuovo peggioramento è atteso anche in Basilicata con rovesci sparsi e nuovo calo termico.

Ma che tempo ci attende su Potenza nei prossimi giorni?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Venerdì 24 Febbraio, avremo cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 15°C, la minima di 7°C.

Sabato 25 Febbraio avremo nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampie schiarite in serata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 17°C, la minima di 9°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.

