Mezzi deviati in direzione Maratea, strada chiusa! Queste le modifiche alla circolazione

Anas comunica:

“Per la chiusura al transito della statale 18 ‘Tirrena Inferiore’, ai confini tra Campania e Basilicata, i veicoli in direzione Maratea saranno deviati al km 216,300 sulla strada provinciale 104, sulla statale 585 ‘Fondo Valle Noce’ e sulla strada provinciale 3 con rientro sulla SS 18 al km 233,550.

Percorso inverso per i veicoli in direzione Sapri.

L’accesso al tratto compreso tra i km 216,300 e 217, 314 è invece consentito ai soli residenti ed ai veicoli diretti o provenienti dal porto, che saranno filtrati dalla Polizia Municipale del Comune di Sapri.

Le squadre Anas sono sul posto per la gestione della viabilità di competenza e, già dalla serata di ieri, sono in corso i primi interventi per rimuovere il materiale caduto sul piano viabile e quello pericolante nella parte bassa del versante.

Per quanto riguarda l’area a monte del costone, si attende l’esito dell’ispezione da parte del Genio Civile e del comune di Sapri per i necessari interventi di messa in sicurezza”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)