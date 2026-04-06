Mons. Carbonaro, Arcivescovo di Potenza, prende parte all’inaugurazione delle celebrazioni per il Terzo centenario della nascita di san Gerardo Maiella. I dettagli

L’Arcivescovo ha preso parte all’inaugurazione delle celebrazioni per il Terzo centenario della nascita di san Gerardo Maiella.

La celebrazione si è svolta presso il Santuario di Materdomini, presiedute dal Cardinale Marcello Semeraro Prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi.

Al termine della celebrazione è stato venerato il corpo del Santo. Mons. Carbonaro ha dichiarato che:

“Queste celebrazioni sono occasione per ritrovare nella figura di san Gerardo la nostalgia e allo stesso tempo la franchezza della Chiesa degli inizi, nata dalla Pasqua è resa viva dalla testimonianza dei Santi che ci trasmettono la gioia della Relazione personale e profonda con Cristo”.