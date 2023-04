“Museo delle caldaie a gas” fa tappa a Potenza! I dettagli dell’iniziativa

Oggi, Mercoledì 5 aprile 2023, dalle ore 10:00 nei Portici di Via Pretoria (ex Upim) a Potenza si è svolta la quarta tappa della mostra itinerante “Caldaie a gas? Pezzi da Museo!” organizzata da Legambiente Basilicata e Circolo Legambiente di Potenza “Ken Saro Wiwa”.

La mattinata ha visto un flash mob organizzato da Legambiente presso i Portici di Via Pretoria (Ex Upim) tra i pannelli del “Museo delle Caldaie”, una mostra con importanti pezzi archeologici e opere d’arte molto famose virate in chiave ironica per raccontare la storia e i problemi ambientali, sanitari e sociali delle caldaie a gas fossile.

Hanno partecipato all’iniziativa i ragazzi della 3° D Grafica del Liceo artistico, musicale e coreutico “W.Gropius” di Potenza.

“Caldaie a gas? Pezzi da Museo!”, è una campagna d’informazione e sensibilizzazione promossa da Legambiente e sviluppata con il supporto del Kyoto Club.

Tra gli obiettivi dell’iniziativa:

spostare i sussidi per le caldaie a gas su tecnologie di riscaldamento sostenibili;

ottenere che dal 2025 tutte le caldaie dismesse vengano sostituite, obbligatoriamente, con sistemi di riscaldamento sostenibili ed efficienti;

smettere di promuovere le caldaie a gas come una soluzione sostenibile.

