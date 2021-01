Nel potentino grande successo per lo spettacolo di Capodanno insieme al comico lucano Dino Paradiso! I dettagli

Grande successo di pubblico, ieri sera, per lo spettacolo online organizzato dall’Amministrazione Comunale di Ruoti (PZ) per il Capodanno.

In compagnia di un conduttore lucano d’eccellenza, Dino Paradiso, in un clima familiare e diversamente festoso, lo show si è svolto raccontando un territorio caro agli abitanti di Ruoti e a tutti i ruotesi del mondo.

Un tour virtuale, fatto di interviste e interventi, messaggi di auguri e buoni propositi che ha toccato migliaia di visualizzazioni e interazioni online sui canali istituzionali del Comune.

Distanti ma uniti, questo era l’obiettivo dell’amministrazione comunale, che si è detta soddisfatta dell’esito positivo della manifestazione e della partecipazione dei concittadini che da tutto il mondo hanno voluto trasmettere e far giungere a tutti i familiari in Italia il loro attaccamento al paese, il ricordo di una lingua che conservano gelosamente e le tradizioni mai dimenticate.

Uno spettacolo sperimentale, che è stato reso possibile dall’impegno e dalla professionalità di più persone, da chi ha gestito la parte tecnica, Vito D’Andrea, all’Assessorato alla Cultura e a tutte le Associazioni locali.

Ha dichiarato il Sindaco Anna Maria Scalise:

“Abbiamo consentito a tutti coloro che non hanno potuto raggiungere i propri cari, a molti ruotesi sparsi per il mondo, a tutti coloro che sono in quarantena di sentirsi vicini alle proprie famiglie ed alla propria terra di origine.

Li abbiamo raggiunti ovunque, con l’obiettivo di mantenere vivi gli usi e le tradizioni.

Abbiamo trascorso un momento diversamente insieme.

È stato un anno sofferto, di restrizioni, di rinunce, con le saracinesche abbassate e con i drammatici bollettini quotidiani.

È proprio da questo anno così funesto, in cui la pandemia ci ha tolto molto, a tanti di noi purtroppo le persone più care, è fondamentale recuperare la fiducia in sé stessi e nella comunità, riscoprire i rapporti umani e sociali, perché sono alla base della nostra speranza e della nostra esistenza.

Le Testimonianze dei nostri concittadini impegnati in prima linea nella lotta contro il covid, come il dottor Vito Cianci, direttore del pronto soccorso di Padova, il prefetto di Sondrio Dottor Salvatore Pasquariello, e tanti altri, possano rappresentare l’esempio virtuoso per tutti i nostri giovani, con la fiducia che il 2021 possa farci riprendere la nostra normale umanità”.

Ha affermato il ViceSindaco e Assessore alla Cultura Maria Troiano:

“Mi sono molto emozionata il nostro era un esperimento, non sapevamo come sarebbe andata data la particolarità dello stesso e delle tante persone coinvolte.

Ma l’ambizione di farcela, di riuscire a tracciare e rendere evidente quel filo conduttore che tiene legati i miei concittadini sparsi in tutto il mondo a Ruoti, ha reso possibile tutto questo.

A tal proposito vorrei ringraziare quanti hanno contribuito alla realizzazione dello show, in primis Dino Paradiso, la scuola e tutte le associazioni che hanno dato il loro apporto”.

