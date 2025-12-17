Oggi l’indimenticabile Papa Francesco avrebbe compiuto 89 anni: è stato uno dei pontefici più amati

Avrebbe compiuto oggi 89 anni l’indimenticabile Papa Francesco.

Nato in una famiglia di origini piemontesi e liguri, è stato il primogenito dei cinque figli di Mario Bergoglio, funzionario delle ferrovie salpato nel 1928 dal porto di Genova per cercare fortuna a Buenos Aires, e di Regina Maria Sivori, casalinga.

Da parte di padre, il bisnonno Francesco era nativo di Montechiaro d’Asti, mentre il nonno Giovanni Angelo era nato in località Bricco Marmorito di Portacomaro Stazione, frazione di Asti non lontana da Portacomaro, ove è sopravvissuto un ramo della sua famiglia; la nonna Rosa era originaria di Piana Crixia in provincia di Savona.

Da parte materna, il nonno era originario di Santa Giulia di Centaura, frazione collinare di Lavagna in provincia di Genova; la nonna era originaria della frazione Teo di Cabella Ligure in provincia di Alessandria.

Maggiormente oggi, il pensiero corre al suo instancabile richiamo alla misericordia e alla fraternità: custodirne l’eredità significa trasformare le sue parole in gesti quotidiani di pace, giustizia e attenzione agli ultimi.