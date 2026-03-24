Per la prima volta la Basilicata si dota di un comitato regionale della Federazione Italiana Hockey: “Si tratta di un evento storico”. I nomi

La Garante regionale per i diritti delle persone con disabilità, Marika Padula, accoglie con favore la nascita del Comitato regionale Basilicata della Federazione Italiana Hockey.

Padula, esprime:

“vivo apprezzamento per la visita ricevuta oggi nel proprio ufficio da parte dei rappresentanti del neocostituito Comitato regionale Basilicata della Federazione Italiana Hockey, nato ufficialmente lo scorso 4 marzo, in occasione delle votazioni che hanno portato all’elezione del Consiglio regionale.

Si tratta di un passaggio di particolare rilievo per il territorio lucano poiché per la prima volta la Basilicata si dota di un comitato regionale della Federazione Italiana Hockey, federazione che comprende discipline di grande valore sportivo e sociale come hockey, lacrosse e floorball, due delle quali di rilievo olimpico”.

Il nuovo Consiglio regionale risulta così composto: Presidente Vincenzo Sommessa, Vicepresidente Adriana Loconsolo, Segretario Angelo La Carpia, Consiglieri Giuseppe Marzano e Ambra Tancredi.

Dichiara la Garante Marika Padula:

“Si tratta di un evento storico per la Basilicata perché rappresenta non solo un importante traguardo sotto il profilo sportivo e organizzativo, ma anche un segnale concreto di crescita del territorio, della sua capacità di fare rete e di promuovere valori fondamentali come inclusione, partecipazione e pari opportunità”.

La Garante ha inoltre sottolineato :

“il valore del percorso della Federazione Italiana Hockey, da sempre attenta al tema della disabilità e dello sport come strumento di integrazione e cittadinanza attiva.

In particolare, è stato evidenziato l’impegno nel settore del parahockey, che partecipa sia ai campionati italiani sia alla Coppa Italia.

In questo ambito la Basilicata si è sempre distinta non soltanto per i risultati raggiunti, ma soprattutto per la capacità di costruire coesione sociale e di diffondere una cultura autenticamente inclusiva dello sport.

È proprio da esperienze come queste che nasce una comunità più consapevole, più aperta e più giusta”.

La visita odierna ha rappresentato “un’occasione di confronto significativa sui temi dello sport inclusivo, della valorizzazione delle persone con disabilità e della necessità di sostenere, anche a livello istituzionale, tutte quelle realtà che promuovono benessere, partecipazione e piena dignità attraverso la pratica sportiva.

La nascita del Comitato regionale della Federazione Italiana Hockey è una notizia che merita di essere condivisa e sostenuta, perché testimonia la vitalità del nostro territorio e rafforza un messaggio importante: lo sport, quando è davvero accessibile e inclusivo, diventa uno straordinario strumento di crescita umana e sociale”.