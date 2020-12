Petrolio, ispezione al Centro Olio di Viggiano: i dettagli

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato Stampa dell’Arpa sulla prossima ispezione che verrà effettuata al Centro Olio di Viggiano (PZ).

Ecco quanto si apprende:

“L’Arpa Basilicata avvierà da Mercoledì 9 Dicembre la prima ispezione ambientale integrata al Centro Olio Val d’Agri di Viggiano (PZ), prevista nel piano di Ispezione Ambientale approvato dalla Giunta Bardi su iniziativa dell’Assessore Gianni Rosa con la DGR 771/2019.

L’ispezione rientra nella programmazione di controlli sulle installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale e, in particolare, comporta due fasi: quella documentale e quella in campo con la finalità di verificare il rispetto di tutte le prescrizioni autorizzative contenute nella DGR n.627/2011, si estenderà all’attività estrattiva degli ultimi tre anni e verrà ripetuta con cadenza semestrale.

I dettagli saranno illustrati dal Direttore Generale avv.Antonio Tisci e dal Direttore Tecnico Scientifico dott. Achille Palma in una conferenza stampa che si svolgerà giovedì 10 Dicembre alle 10:00 in presenza nella Sala riunioni dell’Agenzia in via della Fisica 18 C/D a Potenza.

In ossequio alle misure di sicurezza anti-contagio Covid-19 sarà garantita anche la partecipazione all’evento online”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)