Picchia il fidanzato della ex: nei guai uomo di Potenza

Un uomo di 44 anni, originario di Potenza, dopo aver aggredito l’attuale compagno della sua ex fidanzata, è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Rimini.

A chiamare i soccorsi, Domenica 7 Febbraio, è stata la stessa donna, nel momento in cui ha visto i due uomini picchiarsi violentemente.

Pare che a scatenare l’ira dell’attuale fidanzato il fatto che lei, una 48enne riminese, ospitasse in casa il suo ex senza fissa dimora.

Ieri sera la situazione è degenerata ed è scoppiata una lite finita in una colluttazione.

Immediato l’intervento della Polizia per scongiurare il peggio.

Ferito un agente intervenuto per sedare gli animi dei due.

Il 44enne, già noto alla polizia per altri reati, è stato tratto in arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

