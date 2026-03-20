Pietragalla chiude “Non solo 8 marzo”: Maria, mamma del campione Donato Telesca, testimonia la forza femminile

Si terrà domani, sabato 21 marzo alle ore 17:30, presso la sala consiliare di Pietragalla, si terrà il terzo appuntamento della rassegna “Non solo 8 marzo”, promossa dalle Associazioni Unite dei comuni di Pietragalla, Avigliano, Filiano e Potenza.
L’iniziativa rappresenta un importante momento di riflessione dedicato alla forza, al coraggio e al ruolo delle donne nei diversi ambiti della società, con particolare attenzione alla scuola, al sociale e al volontariato.
Il percorso, avviato nelle scorse settimane nei comuni di Avigliano e Filiano, prosegue a Pietragalla con un nuovo incontro all’insegna della condivisione e dell’impegno civile.
Tra i momenti più significativi del convegno, la testimonianza di Maria Iacobuzio, madre del campione paralimpico Donato Telesca, che offrirà al pubblico un racconto intenso fatto di sacrificio, determinazione e amore, sottolineando il valore fondamentale del sostegno familiare nei percorsi di crescita e successo.
Nel corso dell’evento interverranno amministratori locali e rappresentanti del mondo associativo, insieme a figure impegnate nel sociale, che contribuiranno ad arricchire il dibattito su tematiche di grande attualità, tra cui anche il contrasto alla violenza sulle donne e il ruolo delle professioni sociali.
Di seguito la locandina dell’evento.