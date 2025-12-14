Pignola: “Omaggio ad un atto che onora la memoria del piccolo Francesco, esempio luminoso di altruismo e amore”. Le parole del Sindaco

Riceviamo e pubblichiamo una nota del Sindaco di Pignola, Antonio De Luca:

“La comunità di Pignola è profondamente scossa per la tragica scomparsa del piccolo Francesco e del suo papà.

A nome mio personale e dell’intera Amministrazione comunale, esprimo il più sincero cordoglio e la vicinanza alla mamma e ai familiari, colpiti da un dolore immenso.

Nel rispetto assoluto di una sofferenza indicibile, desidero rendere omaggio a un gesto di straordinaria generosità e umanità: la scelta della donazione, che ha trasformato una perdita devastante in speranza di vita per altri bambini e giovani pazienti.

Un atto che onora la memoria di Francesco e che parla al cuore di tutti noi.

Pignola si stringe in silenzio e con affetto attorno alla famiglia, custodendo il ricordo di Francesco come esempio luminoso di altruismo e amore“.