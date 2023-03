PM Volley Potenza pronta per la prossima sfida: “siamo pronte ad una vera e propria battaglia sportiva”. I dettagli

Il successo di settimana scorsa contro Olympia Orta Nova ha dato tanta fiducia in casa PM Volley Potenza in vista della prossima sfida in esterna a Bari in casa della Volley’s Eagles, prima battuta fissata alle 19:00 di Sabato 1 Aprile presso la Palestra dell’istituto “Margherita” di Bari.

Il sestetto capitanato da Livia Di Camillo ha messo in campo un’ottima prova riscattando un percorso esterno avaro di punti ma che aveva comunque lasciato qualche aspetto positivo.

I tre punti di domenica hanno permesso alle potentine di aggiungere punti nel carniere e poter affrontare al meglio la gara contro la penultima della classe, una gara comunque non scontata come sottolinea coach Marco Orlando alla vigilia:

“È una squadra che da qualche partita a questa parte ha fatto dei leggeri cambiamenti nella formazione, i quali hanno dato un più stabile equilibrio all’organizzazione di alcuni fondamentali e una potenza di attacco notevolmente migliorata; le Eagles hanno, inoltre, un eccezionale rendimento in casa conoscendo naturalmente a menadito gli spazi e le altezze del loro campo gara amico, parquet su cui è difficilissimo andare a fare risultato come dimostrano i punti da loro guadagnati in casa e il notevole trend in crescita del loro rendimento.

Siamo certi che sarà una gara molto più complicata rispetto a quella di andata che ci ha visto vittoriose per 3 a 0, siamo pronte ad una vera e propria battaglia sportiva, abbiamo preparato la gara, studiato l’avversario e fatto, come sempre tutto ciò che la nostra professionalità ed impegno ci impone per provare a prendere punti salvezza in quello che, praticamente, diventa uno spareggio per le migliori posizioni play out”.

