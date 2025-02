Potenza, Academy nella tana della NMC Corato: ”Mi aspetto cuore in campo oltre che tecnica”

L’Academy si avvicina alla metà del girone di ritorno attesa dalla trasferta sul parquet della Nuova Matteotti Corato.

La NMC è proprio la più immediata inseguitrice dei rossoblù a quattro punti di distanza, ma ha già osservato il secondo turno di riposo e soprattutto ha decisamente cambiato marcia con la nuova guida tecnica.

Il subingresso del materano Gianpaolo Ambrico sulla panchina coratina ha portato quattro dei cinque successi complessivamente conquistati finora dai prossimi avversari dell’Academy, ma oltre ad aver espugnato in maniera convincente Foggia (69-81), l’ex Patrisio Cicivè e compagni hanno mietuto soprattutto sul parquet amico del PalaLosito vittime illustri quali Castellaneta (69-59) e più di recente Monteroni.

Solo la netta sconfitta di sette giorni fa a Lecce (79-55) ha fatto da contraltare al positivo momento di una squadra decisamente giovane, ma con importanti responsabilità affidate ai vari Postigo Lopez, Spina Diana senza dimenticare i prodotti del vivaio locale, nucleo di una squadra che ruota attorno all’esperienza dei tre senior, Cicivè, Gaye e Obiekwe Sam.

Nella gara d’andata, quando sulle rispettive panchine sedevano ancora i coach scelti ad inizio stagione, l’Academy si impose 68-64 al termine di un match che sembrava deciso (+12 a 2.50’’ dal termine) a favore di Pace e compagni, ma che invece la NMC, nonostante la prematura uscita per falli di Gaye, seppe rimontare fino alla rimessa del potenziale pareggio, fermatasi però su ferro del PalaPergola.

Sarà importante, in virtù della gran parte delle fortune conquistate finora in casa, frenare l’impeto e l’energia soprattutto nei primi minuti di una NMC alla ricerca di una ulteriore vittoria che ne consolidi l’ambizione di provare ad uscire dalla zona playout. Obiettivo, dunque, in casa Academy, ritrovare la solidità difensiva parzialmente smarrita in alcuni frangenti delle ultime due uscite (82 punti concessi sia a Foggia che a Castellaneta) per restare in partita e giocarsi fino in fondo le chance di vittoria.

Presenta la gara l’assistente potentino Salvatore Della Monica:

“Abbiamo riflettuto più che sulla sconfitta di domenica, sulla mancata reazione che la squadra, a differenza di altre volte, ha avuto alla spallata che Castellaneta ci ha inflitto.

I ragazzi hanno compreso il messaggio e si sono allenati con entusiasmo e concentrazione preparandosi sulle criticità che la trasferta ci pone, come le qualità offensive della Matteotti e la costante presenza a rimbalzo di ali e lunghi, oltre che sul rendere più fluido anche il nostro attacco: sono certo che tutti saranno pronti a mettere in campo tecnica e cuore sul parquet”.

Palla a due alle ore 18.00 con direzione di gara affidata ai signori Serra di Brindisi e Solimeo di Lecce.