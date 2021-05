Potenza: adescavano minorenni per poi minacciarle di divulgare le loro foto intime! L’operazione della Polizia

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del Procuratore della Repubblica di Potenza:

“La Polizia Postale e delle Comunicazioni di Potenza, nell’ambito dell’attività di contrasto dell’adescamento di minori on line, diretta dalla locale Procura della Repubblica, e diretta dal Centro ‘Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (C.N.C.P.O.) dei Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, ha concluso due distinte operazioni con l’arresto di due potentini per violenza sessuale e pornografia minorile.

Entrambi, un 27enne e un 50enne, utilizzando un analogo modus operandi, adescavano minori su un noto social network.

A tale scopo, si servivano di profili falsi, riconducibili a ragazzine adolescenti, che proponevano alle malcapitate di partecipare a un concorso fotografico di selfie di nudo, autoprodotti, prospettando la vincita di premi, quali buoni Amazon e Netflix, se avessero acconsentito.

Sono decine le minori contattate con questa modalità, ma soltanto 7 sono le vittime finora accertate in tutta Italia, indotte a cedere alle richieste degli adescatoti, inviando loro immagini intime, autoprodotte.

Successivamente, le giovani erano anche vittime di sexestortion, in quanto destinatarie di ricatti sessuali sempre più aggressivi da parte dei predetti, con la minaccia di divulgare le foto di nudo già in loro possesso, se non ne avessero condivise altre dello stesso tenore.

All’esito delle indagini svolte dalla Polizia Postale di Potenza, le abitazioni degli indagati sono state perquisite e sequestrati numerosi dispositivi informatici, la cui analisi tecnica ha consentito eh individuare altre minori, anch’esse indotte con l’inganno a effettuare selfie in pose erotiche e a condividerli con gli indagati.

Per i gravi fatti commessi, la Procura potentina ha ottenuto dal competente Tribunale la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti degli indagati, misura che è stata eseguita nei giorni scorsi dal personale della Polizia Postale di Potenza”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)